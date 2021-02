Mats Hummels ist dafür bekannt, nach Niederlagen des BVB kein Blatt vor den Mund zu nehmen und die eigenen Fehler klar zu benennen. Nach der bitteren 1:2-Pleite beim SC Freiburg , bereits die dritte für die Dortmunder in den vergangenen vier Spielen, wollte er seinem Team aber keinen Vorwurf machen. Zumindest nicht in Sachen Einsatz.

Ähnlich wie Hummels sah es auch Emre Can, der diesmal als Rechtsverteidiger aushelfen musste. "Es ist immer ähnlich, wie wir die Spiele verlieren". Es sei kein schlechtes Spiel des BVB gewesen: "Es waren zwei Schüsse. Bei uns geht er an die Latte, bei denen geht er rein." Can hatte in der 5. Minute mit einem Fernschuss den Querbalken getroffen und damit die schwarz-gelbe Führung nur knapp verpasst.