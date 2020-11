Die Nachrichten häuften sich am Montag, fast im Minutentakt liefen sie über die Agenturen.

Nachdem Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntagabend bei "Blickpunkt Sport" den nächsten Gang im Vertragspoker um David Alaba eingelegt hatte , äußerten sich am Tag danach die übrigen Hauptdarsteller.

An der Säbener Straße macht der Verein die Regeln und dealt nach seinen Vorstellungen. Sollten Alaba und seine Entourage um weitere Verhandlungen auf dem jetzt gesetzten Niveau bitten, dürfte man sich wieder an einen Tisch setzen.

Denn sportlich ist Alaba über jeden Zweifel erhaben und in der Kabine - laut Flick - immer ein gern gesehener Gast. "Was David anbetrifft wäre ich natürlich sehr froh, wenn er dem FC Bayern über die Saison hinaus erhalten bliebe", so der 58-Jährige.