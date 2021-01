"Wir haben David Alaba den roten Teppich ausgerollt und sind an unsere Grenzen gegangen. David und speziell sein Berater Pini Zahavi sind nicht über diesen roten Teppich gegangen", resümierte Bayerns Vorstandsmitglied schon vor einigen Wochen in der "SportBild".

Was Kahn meinte, nimmt nun immer deutlichere Formen an: Bayern-Urgestein Alaba wird den Rekordmeister im Sommer sehr wahrscheinlich verlassen. Sein neuer Arbeitgeber heißt wohl Real Madrid.

Das zumindest berichtet die dem spanischen Hauptstadtklub nahe "Marca" in ihrer Ausgabe vom 19. Januar. Demnach haben die Königlichen eine Vereinbarung mit dem Defensiv-Allrounder getroffen, die einen Vierjahresvertrag samt Salär von elf Millionen Euro netto per anno umfasst.

In Spanien setzt man große Hoffnungen in den erfahrenen Verteidiger vom amtierenden Triple-Sieger. Dass ein Spieler solcher Güteklasse den Madrilenen in wirtschaftlich derart angespannten Zeiten ablösefrei in den Schoss fällt, gilt im Umfeld des Vereins als großes Glück.