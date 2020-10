"Für uns war klar, dass wir Davy nicht um jeden Preis gehen lassen würden, sondern nur, wenn unsere Vorstellungen erfüllt würden, zumal er bei uns zu den absoluten Leistungsträgern gehört hat", sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann: "Das ist nun erfolgt. So konnten wir Davys Wunsch entsprechen, zu Ajax wechseln zu dürfen, weil er dort seine sportliche Heimat sieht."

Klaassen, der 2018 als Rekordtransfer für rund 13,5 Millionen Euro vom FC Everton an die Weser gekommen war, stand am vergangenen Samstag gegen Arminia Bielefeld (1:0) noch in der Startelf und hatte sein Team erneut als Kapitän aufs Feld geführt. Der 27-Jährige spielte von 2009 bis 2017 bei Ajax und schaffte dort den Sprung zu den Profis.