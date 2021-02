Der Kapitän hat in einer Fußballmannschaft eine Sonderrolle. Er ist verlängerter Arm des Trainers, Leistungsträger, Führungsspieler und Antreiber. Zumindest in einer perfekten Welt.

Bei Marco Reus ist das derzeit so der Fall. In den vergangenen Wochen performte der Nationalspieler weit unter Normalform. Gegen Hoffenheim nun spielten zunächst andere. Der Trainer hatte dies als einzige Änderung in der eigenen Startelf so festgelegt.