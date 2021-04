Dem Bericht zufolge ist Terzic, der eigentlich im Sommer hinter dem neuen Trainer Marco Rose wieder ins zweite Glied beim BVB rücken soll, Thema bei Werder Bremen, dem VfL Wolfsburg, dem 1. FC Köln und bei Bayer Leverkusen. Die vier genannten Klubs sind alle durchaus auf der Suche nach einem neuen Trainer.

Denn die Zukunft von Florian Kohfeldt als Trainer bei Werder Bremen ist derzeit ungewiss. Ihm wird zwar weiterhin vertraut, am Freitag (20:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) muss sich der Coach allerdings im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig beweisen.

Medienberichten zufolge droht Oliver Glasner in Wolfsburg das Ende. Schon seit geraumer Zeit herrscht ein angespanntes Verhältnis zwischen dem 46-jährigen Öserreicher und der sportlichen Führung.

Die Zukunft von Hannes Wolf als Leih-Trainer von Bayer Leverkusen steht weiterhin in den Sternen. Der Werksklub hat sich noch nicht entscheiden, ob es mit dem 40-Jährigen auch nach der laufenden Saison weitergeht.

Und Friedhelm Funkel ist nur noch bis zum Saisonende Trainer beim 1. FC Köln. Dort wird unter anderem auch Peter Stöger als Nachfolger gehandelt

BVB-Trainer Terzic äußert sich zur Zukunft

Borussia Dortmund hingegen plant nach Auskunft von Sportdirektor Michael Zorc "ganz klar" mit Terzic "im Trainerteam für die neue Saison".

Terzic selbst betonte auf der Pressekonferenz am Donnerstag mit Blick auf die Spekulationen um seine Person, er wolle "dieses Spiel nicht mitspielen. Ich habe gelernt, dass Fußball ein Tagesgeschäft ist, merke jetzt aber jeden Tag, dass wir häufig über die Vergangenheit und immer wieder über die Zukunft sprechen."

Der BVB und er hätten sich "in der Vergangenheit sehr klar geäußert, wie meine Zukunft aussehen wird. Ich bin sehr glücklich in der Funktion, in der ich jetzt bin, und war sehr glücklich in der Funktion, in der ich vorher war".

