Wie wichtig Emre Can für Borussia Dortmund ist, hat der Nationalspieler schon häufig bewiesen. Zuletzt konnte er in der zweiten Halbzeit der Partie bei RB Leipzig (3:1) so richtig überzeugen. Mittelfeldchef Axel Witsel hatte sich kurz vor der Halbzeit schwer an der Achillessehne verletzt, Can war der logische Ersatz und veränderte das Dortmunder Spiel auf Anhieb.