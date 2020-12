"Es war sein Wunsch, die Reha in Katar zu absolvieren", stellte Zorc auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart klar und beantwortete damit die Frage, weshalb Haaland in Corona-Zeiten eine solche Reise unternehme und warum Katar das Ziel der Wahl gewesen sei.

Der 20-Jährige, so Zorc weiter, sei in dem Emirat auf der arabischen Halbinsel "von vielen Experten umgeben, die natürlich in engem Austausch mit unseren Medizinern stehen".