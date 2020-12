Die müden Kämpfer in Schwarz-Gelb feierten bei Eiseskälte ihren Sieg für die Moral. "Endlich mal! Das war hart umkämpft, das tut uns gut", brach es aus Marco Reus.

Dann begann für die Borussia auch schon die kräftezehrende Nachtschicht. Im Bus ging es schnurstracks zum Flughafen von St. Petersburg, vor dem Morgengrauen noch wollten die BVB-Spieler ermattet, aber zufrieden in ihre heimischen Betten fallen.

Der BVB hat beim Kurztrip nach Russland bewiesen: Es geht auch ohne neun angeschlagene Profis. Der Auftritt vor den 10.860 Zuschauern sei zwar "nicht glorreich" gewesen, so Reus, aber es war deutlich zu spüren, wie stolz die Mannschaft auf den Erfolg war.

Der Coup von St. Petersburg offenbarte aber auch: Ohne Erling Braut Haaland hapert es im Angriff der Schwarz-Gelben gewaltig, das stritt Reus gar nicht erst ab. "Wenn Erling nicht da ist, müssen wir uns die Aufgaben aufteilen. Da ist die Abstimmung jetzt noch nicht so, wie wir uns das vorstellen", analysierte der BVB-Kapitän.

Da der Norweger in diesem Jahr aufgrund eines Muskelfaserrisses nicht mehr zur Verfügung steht, müssen die Westfalen nun möglichst schnell die von Reus angesprochene Abstimmung finden. "Wir haben noch vier Spiele vor der Brust und müssen, wenn möglich, alle gewinnen. Vor allem in der Bundesliga müssen wir oben dranbleiben", so der 31-Jährige.