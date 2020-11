Der Duden definiert ein Puzzle als "viele in einem Geduldsspiel richtig zusammenzusetzende einzelne Stücke eines Bildes".

Das Problem dabei: Drei der Puzzle-Teile fallen mit großer Wahrscheinlichkeit bald weg und es bleibt die Frage, ob die übrigen so gut zusammenpassen, dass sich wieder ein stimmiges Bild ergibt?

Sportvorstand SaIihamidzic ist jedenfalls bemüht, ein entspanntes Bild der Situation zu zeichnen. Angesprochen auf den Vertragspoker um Alaba erklärte der 43-Jährige vergangene, dass man auf dessen Position in der linken Innenverteidigung "sehr gut besetzt" sei.

Eurosport.de zeigt auf, wie sich die Lage in der Abwer vor Torhüter Manuel Neuer derzeit darstellt:

Aktuelle Situation: Weltmeister Pavard ist auf rechts die unumstrittene Stammkraft und hat unter Flick quasi eine Einsatzgarantie. Im Top-Spiel bei Borussia Dortmund (3:2) musste der Franzose verletzungsbedingt passen. So übernahm Neuzugang Sarr die Rolle des 24-Jährigen. Der Ex-Marseille-Spieler braucht aber noch Zeit, um sich an Rhythmus und Niveau beim Rekordmeister zu gewöhnen.

Zuletzt bekam auch schon der junge Richards seine Chance: Beim 4:3 gegen die Hertha stand der 20 Jahre alte Innenverteidiger als Rechtsverteidiger in der Startelf. Und dann gibt es ja auch immer noch Joshua Kimmich, der schon in der Endphase der Champions League für den verletzten Pavard auf seiner "alten" Position aushalf.

Perspektive: Wenn sich Sarr und Richards im Schatten von Pavard etablieren, sind die Münchner auf der Rechtsverteidiger-Position gut besetzt. Problematisch wird es nur, wenn Pavard langfristig in die Innenverteidigung rücken soll. Der Franzose fühlt sich dort nach eigener Aussage wohler. Von einem dauerhaften Comeback Kimmichs rechts hinten ist indes nicht auszugehen; der Nationalspieler ist im Zentrum verplant.

Aktuelle Situation: Flick setzt voll auf Süle. Nach seinem Kreuzbandrisses ist der 25-Jährige noch nicht ganz der Alte, perspektivisch führt am Nationalspieler aber kein Weg vorbei. Daneben können die Bayern in dieser Saison noch auf 2014-Weltmeister Boateng bauen. Mit Nianzou Kouassi, der zu Saisonbeginn von Paris Saint-Germain kam und noch auf sein erstes Pflichtspiel wartet, steht dahinter schon ein Toptalent in den Startlöchern. Alternativ kann der Triple-Sieger auch auf Martínez oder Richards zurückgreifen.