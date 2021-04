Publiziert 25/04/2021 Am 20:33 GMT | Update 25/04/2021 Am 20:39 GMT

Laut "Sky"-Informationen soll RB für Julian Nagelsmann eine Ablöse zwischen 25 Millionen und 30 Millionen Euro fordern.

Dass seine aktuellen Bosse Oliver Mintzlaff und Markus Krösche am Rande der Partie keine Interviews geben wollten, kommentierte er mit den Worten: "Vielleicht gibt es ja eine neue Currywurst, und sie sind deswegen gerade nicht da."

Sollte Nagelsmann für Flick zum FC Bayern wechseln, gilt Jesse Marsch von RB Salzburg als erster Kandidat auf seine Nachfolge in Leipzig. Nagelsmann hat bei den Sachsen noch einen Vertrag bis 2023.

Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hatte bei der Personalie Flick eine zeitnahe Lösung in Aussicht gestellt. "Wir haben vereinbart, dass wir uns nach dem Spiel in Mainz zusammensetzen", sagte Rummenigge im Interview mit der "Bild am Sonntag". Flick ist der Topkandidat für den Bundestrainerposten als Nachfolger von Joachim Löw.

