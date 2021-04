Publiziert 25/04/2021 Am 15:22 GMT | Update 25/04/2021 Am 16:06 GMT

Leipzig bestimmte das Geschehen von Beginn an. In der 14. Minute traf Naouirou Ahamada seinen Gegenspieler Amadou Haidara im Mittelfeld mit offener Sohle am Schienbein. Schiedsrichter Deniz Aytekin bestrafte ihn dafür zunächst mit der Gelben Karte, sah sich dann die betreffende Szene allerdings am Bildschirm an und schickt den 19-jährigen Franzosen mit Rot vom Platz.

Anschließend zogen sich die Stuttgarter, deren Fokus bereits vor der Roten Karte auf der Defensive lag und die bis zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich mit der Arbeit gegen den Ball beschäftigt waren, kollektiv zurück. RasenBallsport hielt den Druck hoch, schaffte es gegen die stabil stehende VfB-Defensive aber weiterhin nur selten, zwingend abzuschließen.

Offensiv blieben die Schwaben im ersten Durchgang völlig blass. Sie schossen kein einziges Mal. RasenBallsport kam vor dem Seitenwechsel zehnmal zum Abschluss, schaffte es dabei aber lediglich dreimal, den Ball aufs Tor zu befördern. Auch dank eines aufmerksamen Gregor Kobels ging es torlos in die Kabinen. Der VfB-Keeper überzeugte vor allem im Timing, wodurch einige Leipziger Offensivaktionen entschärft wurden.

Es waren in der zweiten Halbzeit erst wenige Sekunden gespielt, da brachte Haidara seine Mannschaft durch einen wuchtigen Kopfball mit 1:0 in Führung (46.). Die Vorarbeit kam von Dani Olmo, der aus dem rechten Halbfeld seelenruhig ins Strafraumzentrum flankte.

Es ergab sich nach der Pause ein ähnliches Bild wie in den ersten 45 Minuten. Ein dominantes RB Leipzig sorgte durch das unermüdliche Spiel nach vorne dafür, dass der VfB nicht zur Entlastung kam. Im Gegensatz zum ersten Durchgang ließen die Stuttgarter nun aber vermehrt Torchancen zu. Zwar wurden die Leipziger Abschlüsse großteils präziser, doch da Kobel seine bärenstarke Leistung aus der ersten Halbzeit fortsetzte, blieb zunächst weiterhin alles offen.

In der 67. Minute stellten die Roten Bullen hochverdient auf 2:0. Der eingewechselte Emil Forsberg, der im Sechzehner von Konstantinos Mavropanos gefoult wurde, verwandelte den daraus resultierenden Strafstoß rechts unten.

Danach waren die Hausherren dem dritten Streich deutlich näher als der VfB Stuttgart, der bis zum Schlusspfiff ohne Schuss aufs Tor blieb.

Das fiel auf: RB gegen Neulinge weiterhin nicht zu stoppen

20-mal mussten die RasenBallsportler in Deutschlands höchster Spielklasse bisher gegen Aufsteiger ran. Dabei sprangen aus Sicht der Leipziger beeindruckende 17 Siege und drei Unentschieden heraus. Auch der VfB schaffte es nicht, gegen die Bullen dreifach zu punkten. In der Geschichte dieses Wettbewerbs verlor jeder Verein - außer RB Leipzig - höchstens nach acht ungeschlagenen Partien gegen einen Liga-Neuling. Ob die Sachsen einen Rekord für die Ewigkeit aufstellten? Die Leipziger bezwangen den VfB Stuttgart auch in der Hinrunde dieser Saison (1:0) und setzten sich ebenfalls gegen Arminia Bielefeld zweimal durch (2:1 und 1:0).

Die Statistik: 14

Ahamadas Rote Karte bedeutet den bis dato frühesten Platzverweis in der Stuttgarter Bundesligageschichte. In den 139 vorherigen Fällen wurden VfB-Spieler jeweils nach der 14. Minute des Feldes verwiesen.

