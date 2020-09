An Cuisance, um den sich in den letzten Wochen immer wieder Transfergerüchte rankten, sollen auch die französischen Erstligisten Olympique Marseille und OGC Nizza interessiert gewesen sein. Bei Leeds United, das nach dem Aufstieg in Englands höchste Spielklasse bereits mehr als 80 Millionen Euro in die Hand genommen hat, trifft Cuisance unter anderem auf Nationalspieler Robin Koch. Bei den Bayern, denen sich Cuisance in der vergangenen Saison für eine Ablöse von 12 Millionen Euro anschloss, hätte der 21-Jährige noch einen Vertrag bis 2021 gehabt.