Dem Bericht zufolge fühle sich der 22-Jährige in der spanischen Hauptstadt wohl und habe sich daher auch nie ernsthaft mit einem Wechsel beschäftigt. Erst in der Vorsaison hatte der uruguayische Nationalspieler seinen Kontrakt langfristig bis 2025 verlängert.

Federico Valverde zählt im Mittelfeldzentrum der Königlichen zu den Leistungsträgern und stand in der noch jungen Spielzeit in allen vier Pflichtspielen auf dem Platz (ein Tor). In der abgelaufenen Saison trug er mit sieben Torbeteiligungen in 33 Partien maßgeblich zum Titelgewinn in der spanischen Liga bei.