Lewandowski bestätigte im Interview: "Nach meinem zweiten Jahr in Dortmund hatte ich ein Gespräch mit Sir Alex Ferguson." Der Stürmer fügte hinzu: "Er wollte, dass ich nach Manchester komme. Ich hatte sehr großes Interesse dran. Ja, ich kann sogar sagen, dass ich bereit war."

Doch Borussia Dortmund, sein damaliger Klub, wollte den polnischen Nationalspieler nicht gehen lassen. Dass der Transfer nicht zustande kam, habe ihn letztendlich nicht allzu sehr geärgert, denn zu dieser Zeit wurde er mit dem BVB zum zweiten Mal in Folge Deutscher Meister.

Lewandowski wechselte stattdessen im Jahr 2014 ablösefrei zum FC Bayern. In München hat sich der 32-Jährige zum absoluten Weltstar entwickelt und gewann bereits mit dem deutschen Rekordmeister diverse Titel - unter anderem das Triple vergangene Saison.

Doch die Weiterentwicklung würde nicht von jetzt auf gleich passieren. "Wenn Sie etwas jeden Tag üben, können Sie den Effekt erst drei oder sechs Monate später erkennen, nicht am nächsten Tag", so der 32-Jährige.

Vergangene Woche wurde Lewandowski zum Weltfußballer gewählt. Trotz dieser Auszeichnung sieht sich der Pole allerdings noch nicht auf Augenhöhe mit den beiden Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Er meinte: "Messi und Ronaldo sind schon sehr lang an der Spitze, und das macht sie unvergleichlich."

Antoine Griezmann sagte vor zwei Jahre, er sitze jetzt am selben Tisch wie Messi und Ronaldo. Angesprochen auf dieses Zitat, meinte Lewandowski, er sei zwar nicht am selben Tisch wie die beiden, da er aber ziemlich gut sei, "wenn es darum geht, Tore zu erzielen, glaube ich, ich könnte sie an meinem Tisch zum Essen einladen."