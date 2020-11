Leon Goretzka brachte die ganze Misere von Bayern München in nur vier Worten auf den Punkt. "Ich bin sehr müde", räumte der abgekämpfte Nationalspieler nach dem 3:1 (2:1)-Zittersieg des Triple-Siegers beim frechen Aufsteiger VfB Stuttgart ein. Und selbst VfB-Routinier Gonzalo Castro stellte unumwunden fest: "Man sieht, dass die Bayern angeschlagen sind, dass sie zu viele Spiele haben und auf dem Zahnfleisch gehen."

Zwar steht der deutsche Rekordmeister vor dem Liga-Gipfel am kommenden Samstag (18:30 Uhr) gegen Verfolger RB Leipzig weiter an der Tabellenspitze - doch angesichts der enormen Belastungen wurde einmal mehr der Verschleiß bei den vor allem defensiv anfälligen Münchnern deutlich. Und die Sorgen der Bayern sind nach dem Südderby noch einmal gewachsen.

Foul an Neuer oder nicht? Stuttgart stört sich an VAR-Entscheidung

Nach den längerfristigen Ausfällen von Alphonso Davies und Joshua Kimmich kehrten nun auch noch Corentin Tolisso, Jérôme Boateng und Javi Martínez mit muskulären Problemen aus Stuttgart zurück. Lucas Hernández war zudem in die Bande gekracht. Trainer Hansi Flick musste alle vier Spieler auswechseln. Ihr Einsatz am Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) im Champions-League-Auswärtsspiel bei Atletico Madrid ist fraglich.

Dennoch wollten die Bayern nicht allzu sehr lamentieren. Es sei doch auch "ein Reiz, diese unangenehmen Momente zu überstehen. Gerade im Herbst gibt es immer Probleme", sagte Thomas Müller. Natürlich mache "Hacke, Spitze, eins, zwei, drei mehr Spaß", fügte er an, "aber es geht jetzt darum, durchzuhalten".

Deshalb war auch Flick nach der erneut wackeligen und glanzlosen Darbietung seiner Stars gnädig. "Wir wissen alle, dass wir gerade keinen Schönheitspreis bekommen und die Mannschaft am Limit ist. Wichtig, dass wir nichts liegen lassen und weiter oben stehen", betonte er: "Die Mannschaft hat wieder Moral bewiesen. Wir fahren guter Dinge nach München." Mit "angestrengtem Gesicht, aber einem Lächeln", ergänzte Müller.

Dennoch: Goretzka sprach die Probleme vor der zweistündigen Busfahrt offen an. "Wir haben wieder zu viele Chancen zugelassen, das ist aktuell unser Thema. Wir machen zu viele Fehler, auch mit Ball, und laden den Gegner ein", monierte der 25-Jährige, der in Kimmichs Abwesenheit immer mehr die Führungsrolle übernimmt. Diese Ballverluste würden "unglaublich viel Kraft" kosten.

Es ist für die Münchner ein Teufelskreis - aus dem es so schnell auch kein Entrinnen gibt. "Spiel, Regeneration, Spiel - es geht immer weiter", so Flick. Aber er habe schon immer gesagt: "Wer diese Bedingungen am besten annimmt, wird den größten Erfolg haben. Und das wollen wir sein."