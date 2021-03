In München bahnt sich ein Umbruch in der Abwehr an: David Alaba wird den FC Bayern nach der Saison ablösefrei verlassen, die Zukunft von Jérôme Boateng und Niklas Süle ist weiterhin ungewiss und mit Dayot Upamecano wurde bereits ein neuer Innenverteidiger verpflichtet. Nun soll der deutsche Rekordmeister Koulibaly vom SSC Neapel im Visier haben.