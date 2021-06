Publiziert 24/06/2021 Am 12:41 GMT

Dem Bericht zufolge wollte Frankreich offenbar, dass Upamecano an den Olympischen Spielen für das Nationaleam spielt. Eine entsprechende Anfrage lehnte der FC Bayern allerdings ab, die Freigabe sei verweigert worden. Generell sind Klubs nicht verpflichtet, Spieler für Olympia abzustellen.

Doch auch ohne die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio trifft Upamecano erst später zur Saisonvorbereitung bei den Münchnern dazu. Denn sein Vertrag bei RB Leipzig ist aufgrund einer speziellen Klausel noch bis zum 15. Juli datiert und nicht bis zum 30. Juni, jenem Datum, an dem branchenüblich Verträge enden.

Bayern und Leipzig konnten sich offenbar bislang nicht einigen , wer das Gehalt des Franzosen in der Zeit vom 1. bis zum 14. Juli zu übernehmen hat. Stand heute wird dies von den Sachsen gezahlt. Es soll sich hierbei um Kosten in Höhe von rund 200.000 Euro handeln, die der FC Bayern jedoch nicht tragen wolle.

EURO 2020 Blocksturm verhindert: Polizei stoppt ungarische Hooligans VOR 7 STUNDEN

Laut "Bild" haben die Münchner offenbar vorgehabt, die Summe im Zuge der Verpflichtung der beiden Co-Trainer Xaver Zembrod und Dino Toppmöller zu verrechnen. Dies sollen die RB-Verantwortlichen aber abgelehnt haben.

Nach "kicker"-Informationen wird der deutsche Rekordmeister aber kein zusätzliches Geld investieren, sodass der Neuzugang schon pünktlich zur Saisonvorbereitung dazu stoßen könnte.

Es sieht also danach aus, dass Upamecano zum Trainingsbeginn am 5. Juli in Leipzig auflaufen wird.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Erleichterung und eine brutale Erkenntnis

Klare Kante: Kimmich analysiert Zitterpartie gegen Ungarn

EURO 2020 Drei Dinge, die auffielen: Zwei Oldies für ein Hallelujah VOR 13 STUNDEN