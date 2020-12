Der Fluch des großen Namens suchte Justin Kluivert schon in Kindertagen heim. Mit Talent und Tatendrang stach er in der Nachwuchsakademie von Ajax Amsterdam wie einst sein berühmter Vater Patrick hervor. Seine Trainer jubelten. Andere Beobachter reagierten mit Neid und Missgunst.

Kluivert, so lästerte man, wurde nicht bevorzugt weil er schneller rannte, besser dribbelte oder mehr Tore schoss. Nein, er spielte nur weil er eben ein Kluivert war. "Wenn du mit zehn Jahren als Kind spielst, reden viele Leute und meinen, dass du wegen deines Vaters den Vorzug erhältst", sagte Kluivert einmal: "Das hat mich immer motiviert. Das hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Ich wollte jeden Tag zeigen, dass nichts am Namen lag."

Sein Ehrgeiz zahlte sich aus, der Erfolg gibt ihm recht. Am vergangenen Samstag erzielte der Flügelspieler von RB Leipzig beim Gipfeltreffen bei Bayern München (3:3) sein erstes Bundesliga-Tor. Und als RB am Dienstag in der Champions League gegen Manchester United um den Einzug ins Achtelfinale kämpfte, war Kluivert mittendrin - und der Großteil seiner einstigen Neider sieht nur aus der Ferne zu.