Publiziert 06/05/2021 Am 20:00 GMT | Update 06/05/2021 Am 20:09 GMT

"Wir haben das erfolgreichste Jahr in unserer Vereinsgeschichte hinter uns. Der FC Barcelona ist der einzige andere Verein, der im Jahr 2009 sechs Titel gewonnen hat", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge: "Dieser Laureus Award ist nun die krönende siebte Trophäe in einem Jahr, das wir nie vergessen werden."

In der Kategorie Sportler des Jahres triumphierte Tennis-Superstar Rafael Nadal (Spanien) ebenfalls zum zweiten Mal, insgesamt ist es der vierte "Sport-Oscar", den Nadal abräumt (zudem bereits in den Kategorien Newcomer und Comeback geehrt).

Bei den Frauen gewann Japans Tennisikone Naomi Osaka. Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) erhielt eine Auszeichnung für sein soziales Engagement.

Bundesliga Nicht zu ersetzen: Das hat Bayern mit Neuer und Müller vor VOR 12 STUNDEN

Er wurde für seinen fortwährenden Einsatz gegen Rassismus zum ersten Preisträger des Awards in der Kategorie "Advocate of the Year" ernannt.

Das könnte Dich auch interessieren: Schon wieder im Finale: Ist Tuchel der beste Coach der Welt!?

(SID)

#SotipptderBoss: BVB macht Bayern zum Meister

Bundesliga Frühstück vom FC Bayern: Rekordmeister spendet 150.000 Euro VOR 13 STUNDEN