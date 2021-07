Laut dem Sportblatt haben die Dortmunder Sportchefs Michael Zorc und Sebastian Kehl den 27-Jährigen wohl schon vor der Verpflichtung von Cheftrainer Marco Rose beobachtet.

Doch auch Rose, der bei den Transferentscheidungen der Borussia offenbar mitentscheidet, würde sich demnach gegen einen Transfer des Leipziger Leistungsträgers nicht wehren.

Im Gegenteil, der zentrale Mittelfeldspieler kann im Zentrum mehrere Positionen bekleiden und passt ideal zur Spielphilosophie des ehemaligen Gladbach-Coaches.

Sollte sich der Ruhrpott-Klub tatsächlich Sabitzers Dienste sichern, winkt Schwarz-Gelb wohl ein Schnäppchen.

Bericht: Sabitzer für weniger als 20 Millionen Euro zu haben

Wie die "Sport Bild" vermeldete, soll der gebürtige Grazer, dessen Vertrag noch weitere zwölf Monate läuft, den Klub in diesem Sommer für eine Ablöse von unter 20 Millionen Euro verlassen dürfen. Und das, obwohl seine im Kontrakt verankerte Ausstiegsklausel bei 50 Millionen Euro liegt.

Der österreichische Nationalspieler wurde zuletzt mit Top-Klubs wie AS Rom, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan und Atletico Madrid in Verbindung gebracht. Sabitzer selbst hält sich derzeit bedeckt, was seine Zukunft betrifft.

"Im Fußball wird so viel gesagt. Was ich heute sage, das zählt morgen schon gar nicht mehr. Deshalb belasse ich es dabei, dass ich bis 2022 Vertrag habe", vermied der Rechtsfuß zumindest ein Bekenntnis zu seinem aktuellen Arbeitgeber.

