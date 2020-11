Nach dem 5:0 (3:0)-Erfolg gegen Albanien am Mittwoch habe er Musiala gesagt: "Ich kann zwar nicht für dich entscheiden, aber es wäre toll, wenn du bei England bleibst."

Die englische Presse feierte den Teenager ebenfalls. "Bayern-Wunderkind Jamal Musiala trifft beim Debüt, nachdem ihn die Three Lions Deutschland wegschnappten", schrieb etwa die "Sun". Laut "Daily Mail" stahl Musiala allen die Show.

Der 17-Jährige wurde zwar in Stuttgart geboren, lebte allerdings ab dem siebten Lebensjahr in England. Zusammen mit Hudson-Odoi durchlief er dort die Nachwuchsteams des FC Chelsea. Deshalb ist Musiala auch für die Three Lions spielberechtigt.