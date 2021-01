Der Stachel der Enttäuschung bei Julian Nagelsmann saß tief. Der Erfolgscoach von RB Leipzig legte sich nach dem Abpfiff mit dem Schiedsrichter an, wirkte sichtlich bedient. Statt im Fernduell mit dem FC Bayern München vorzulegen, gab es durch das 2:3 (2:2) beim Tabellenvorletzten FSV Mainz 05 eine unerwartete Pleite.

Die Treffer von Tyler Adams (15.) und Nationalspieler Marcel Halstenberg (30.) genügten Leipzig nicht, um den Druck vor dem Spiel der Bayern am Sonntag (ab 15.30 Uhr im Eurosport Liveticker ) bei Schalke 04 zu erhöhen.

Da Costa leistete eine mustergültige Vorarbeit zum 3:2 durch Barreiro: "Ich habe ihn gar nicht gesehen und nur gehofft, dass er am ersten Pfosten an den Ball kommt." Genauso war es. "Es ist zwar eine schwierige Aufgabe, aber wenn wir mit dem Herz auf dem Platz sind und weiter hart arbeiten, können wir es schaffen", ergänzte da Costa.

"In der ersten Halbzeit haben wir es eigentlich gut gemacht. Der Platz hat pausenloses Kombinationsspiel nicht zugelassen. Aber in der zweiten Halbzeit hatten wir dann Phasen, wo wir nicht konstant gut gespielt haben und dann kannst du hier auch nicht gewinnen", so RB-Kapitän Marcel Sabitzer.