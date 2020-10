Leverkusen erwischte einen Start nach Maß und ging früh durch eine kurz ausgeführte Ecke, die am Ende Patrik Schick zu seinem ersten Saisontor verwertete, mit 1:0 in Führung (7.). Nach zwei verletzungsbedingten Wechseln bei der Werkself, unter anderem musste Torschütze Schick das Feld verlassen (19.), ging der Spielfluss bei den Gästen nach und nach verloren.

Stuttgart nutzte dies nicht und kam zu seiner besten Chance ebenfalls nach einer Ecke: Nach Flanke Gonzalo Castro, setzte Arsenal-Leihgabe Konstantinos Mavropanos seinen Kopfball nur an die Latte (29.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfe kam der Aufsteiger zu seiner einzig guten Aktion aus dem Spiel, doch Wendell, der für den verletzten Daley Sinkgraven in die Partie kam (28.), klärte Borna Sosas Abschluss kurz vor der Linie.