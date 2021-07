"Ich verfolge meine Spieler auch nicht auf Instagram oder erteile Alkoholverbot, das wäre doch albern", so Baumgart weiter.

Der 49-Jährige setzt ganz auf die Eigenverantwortung seiner Profis - bis zu einer gewissen Grenze: "Sie müssen dafür sorgen, dass sie auf dem Platz fit und klar sind. Bei der Arbeit verstehe ich keinen Spaß."

Am Samstag (16:00 Uhr) tritt der FC in seiner Vorbereitung zum Härtetest gegen Bayern München an.

Ihre Saison eröffnen die Kölner am 15. August gegen Hertha BSC, zuvor ist das Pokal-Erstrundenspiel bei Carl Zeiss Jena (8. August) angesetzt.

