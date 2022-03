Bayer-Trainer Gerardo Seoane baute seine Mannschaft im Vergleich zur 2:3-Achtelfinalpleite in Bergamo auf vier Positionen um. Piero Hincapié und Odilon Kossounou sollten für Mitchell Bakker und Edmond Tapsoba der Viererkette wieder die nötige Sicherheit verleihen. Offensiv erhielten Kerem Demirbay und Paulinho anstelle von Charles Aranguiz und Amine Adli die Chance, sich von Beginn an zu zeigen.

FC-Coach Steffen Baumgart tat es seinem Gegenüber gleich und brachte mit Jonas Hector, Timo Hübers, Ondrej Duda und Sebastian Andersson ebenfalls vier frische Kräfte. Für das Quartett mussten Julian Chabot, Jannes Horn und Dejan Ljubicic zunächst auf der Bank Platz nehmen – der erkrankte Mark Uth war gar nicht erst mit nach Leverkusen gereist.

Ad

Die Zuschauer bekamen vom Anstoß weg ein intensives Rheinderby zu sehen. Der Effzeh setzte die Werkself früh unter Stress – nach nicht einmal zehn Minuten zeigte Florian Kainz Bayers Rechtsverteidiger gleich, welch eine Rivalität beide Clubs vom Rhein verbindet. Er wurde von zwei Helfern vom Feld gebracht (13.).

Bundesliga "Kirche im Dorf lassen": Streich warnt vor zu großer Euphorie VOR EINER STUNDE

Die Leverkusener übernahmen nach und nach die Spielkontrolle und kamen selbst zu gefährlichen Umschaltaktionen: Paulinho tauchte in Minute 17 frei vor FC-Schlussmann Marvin Schwäbe auf, brachte die Kugel aber nicht an dessen langem Bein vorbei (17.). Nur drei Minuten später prüfte Kainz Bayers Schlussmann Hradecky mit einem platzierten Schlenzer.

Es folgte die nächste Schrecksekunde für die Seoane-Elf: DFB-Hoffnung Florian Wirtz knickte nach einem Zusammenprall mit Luca Kilian mit dem linken Knie weg und musste mit Trage vom Platz gebracht werden – womöglich ist die Winter-WM in Katar in Gefahr. Moussa Diaby hatte nach einem Patzer von Ellyes Skhiri aus spitzem Winkel die Führung auf dem Fuß (35.) – kurz vor der Pause flog ein Demirbay-Freistoß knapp über den Querbalken (41.).

Mitte des zweiten Spielabschnitts brachte Baumgart mit Kingsley Schindler und Dejan Ljubicic zwei frische Kräfte, die beim Führungstreffer der Gäste beide ihre Füße im Spiel hatten: Sebastian Andersson leitete einen weiten Einwurf auf Ljubicic weiter, der sich bis zur Grundlinie durchtankte und den Ball in den Rücken der Abwehr hob. Schindler nahm die Kugel volley mit der Innenseite und setzte ihn ins rechte obere Eck (67.).

Der Gegentreffer bewirkte bei der Werkself so etwas wie einen Hallo-Wach-Effekt – Bayer drückte in der Folge auf den Ausgleichstreffer, der Effzeh schaffte es nur noch selten aus der eigenen Hälfte. Der eingewechselte Sardar Azmoun hatte gleich zwei Top-Möglichkeiten auf das 1:1 (74./79.) – der Winterneugang traf aber zweimal den Ball nicht richtig. So blieb es beim knappen 1:0-Erfolg für den 1. FC Köln.

Der Tweet zum Spiel: der DFB bangt um seine Nachwuchs-Hoffnung

Das fiel auf: Verletzte kosten Leverkusen den Derbysieg

Mit den schweren Verletzungen von Florian Wirtz und Jeremie Frimpong musste die Werkself im ersten Spielabschnitt zwei Rückschläge einstecken, an denen sie das ganze Spiel über zu knabbern hatten. Mit Frimpong verlor Bayer viel Tempo über Rechts – die Schokoladenseite der Leverkusener war somit für die Kölner leichter ausrechenbar. Nach der Wirtz-Auswechslung ging der Werkself offensiv einiges an Kreativität verloren – zu oft stimmte in der Folge das letzte Zuspiel nicht. Bayer verlor somit nicht nur das Derby, sondern auch zwei absolute Leistungsträger – wird es mit der Champions-League-Qualifikation nochmals eng?

Die Statistik: 11

Der 1. FC Köln gewann erstmals seit elf Jahren wieder ein Rheinderby beim Erzfeind Leverkusen – beim letzten Dreier in der BayArena glänzte noch ein gewisser Lukas Podolski als Torschütze für den Effzeh.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Hertha trennt sich von Korkut: "Setzen auf Neuanfang"

Nagelsmann verkündet gute Nachrichten zu Goretzka und Davies

Bundesliga Große Sorgen um Wirtz: Bayers Supertalent womöglich schwer verletzt VOR 2 STUNDEN