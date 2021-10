"Auf dem Papier ist ein Pavard vielleicht weniger sexy als ein Hakimi oder ein Alexander-Arnold", sagte der Franzose und wehrte sich: "Aber ich denke, dass ich defensiv kompletter bin."

Nach Informationen der französischen Sportzeitung "L’Équipe" stand Pavard auch in der französischen Nationalmannschaft zuletzt in der Kritik. Im Finale der Nations League war er mit Teamkollege Paul Pogba aneinandergeraten

Der Mittelfeldspieler von Manchester United hatte sich wohl an einem Laufweg des Bayern-Verteidigers gestört.

Obwohl Pavard seit Jahren sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim Rekordmeister auf der Außenbahn aufläuft, sprach er im Gespräch mit "Canal+" nun über seine Wunschposition: "Meine Trainer wissen sehr gut, dass meine Position im Abwehrzentrum ist."

Pavard spürt Vertrauen von Nagelsmann und Deschamps

Dennoch lassen ihn Didier Deschamps und Julian Nagelsmann auf der rechten Abwehrseite auflaufen, "weil sie Vertrauen in mich und meine Qualitäten haben", so Pavard.

In der laufenden Saison kommt Pavard beim FC Bayern München allerdings noch nicht in Tritt. Verletzungsbedingt fiel er zu Beginn der Saison aus, nun verpasste er zwei Spiele mit einer Sperre wegen einer Roten Karte in Fürth. In den acht bisherigen Bundesligaspielen der Bayern stand der Abwehrspieler nur 123 Minuten auf dem Feld.

Nichtsdestotrotz vertraut Pavard auf die eigenen Stärken: "Die echten Beobachter, die regelmäßig Fußball schauen, wissen genau, was ich getan habe und was ich noch immer tue", so der 25-Jährige.

