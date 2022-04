Das Jahr 2022 ist für RB Leipzig bislang ein außerordentlich erfolgreiches. Unter Trainer Domenico Tedesco eilen die Sachsen derzeit von Erfolg zu Erfolg. In der Bundesliga spielt RB um den inoffiziellen Titel der Rückrundenmeisterschaft - das Team festigte am Wochenende zudem Champions-League-Platz vier. In der Europa League gelten die Leipziger als Mitfavoriten.

Für den im Dezember verpflichteten Tedesco scheint all dies nicht genug zu sein, glaubt man den Berichten des niederländischen "De Telegraaf".

Demnach bemühen sich die Leipziger um die Dienste von Ajax-Trainer Erik ten Hag. Der Niederländer wird seit Monaten mit Manchester United in Verbindung gebracht , ten Hag gilt als aussichtsreichster Kandidat auf die Nachfolge von Interimstrainer Ralf Rangnick.

Wie das niederländische Medium berichtet, soll bereits ein erstes Treffen zwischen dem 52-Jährigen und RB stattgefunden haben.

Schnappt RB den Wunschkandidaten der Red Devils weg?

Die Sachsen sollen bereit sein, die von Ajax geforderte Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro zu zahlen.

Wieso aber sollten die Roten Bullen etwas am laufenden Aufwärtstrend ändern wollen? Trotz der laufenden Erfolgsserie streben die Leipziger anscheinend nach Höherem. "De Telegraaf" berichtet davon, dass RB langfristig die Vorherrschaft der Bayern in der Bundesliga brechen will.

Wie das Medium erfahren haben will, ist das Interesse am Trainer des niederländischen Meisters dabei nicht ganz neu. Demnach waren die Verantwortlichen bereits nach der Entlassung von Jesse Marsch an ten Hag interessiert.

Nachdem die Red Devils seit Monaten im Rennen um ten Hag mutmaßlich die Pole Position innehatten, scheint der Ausgang nun wieder völlig offen zu sein.

