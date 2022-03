Im Hospitality-Bereich besteht weiterhin eine Maskenpflicht.

Zuletzt hatte im Signal Iduna Park am 29. Februar 2020 ein Spiel vor ausverkauftem Haus stattgefunden.

Damals schlug der BVB den SC Freiburg durch ein Tor von Jadon Sancho mit 1:0.

In der Tabelle liegt Dortmund sechs Punkte hinter dem FC Bayern München. Der Spitzenreiter gastiert am Samstag (15.30 Uhr) in Freiburg.

