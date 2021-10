Borussia Dortmund musste auch im Heimspiel gegen den FC Augsburg auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten , der weiter aufgrund von Muskelproblemen fehlt. Wie bereits in den vergangenen Spielen ersetzte Neuzugang Donyell Malen den Norweger in der Dortmunder Sturmspitze.

Auch der FC Augsburg hatte personelle Probleme, agierte gegen den BVB in einem 4-3-1-2-System mit Sergio Córdova und Leihgabe Andi Zeqiri im Angriff. Dahinter spielte Arne Maier. Die Gäste versuchten, das Spiel möglichst kompakt zu halten, um mindestens einen Punkt aus Dortmund zu entführen.

Nach einer guten Anfangsphase der Augsburger ging der BVB jedoch früh in Führung. Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw foulte Malen völlig unnötig in der linken Strafraumhälfte und verschuldete so einen Elfmeter. Raphaël Guerreiro übernahm die Verantwortung vom Punkt und verwandelte flach und sicher zur Dortmunder Führung (10.).

Die Dortmunder dominierten die Partie in der Folge – phasenweise mit bis zu 70 Prozent Ballbesitz – schafften es jedoch zu selten, offensiv Gefahr zu entwickeln. Im letzten Drittel fehlte dem BVB die nötige Kreativität. Das Angriffsspiel über die Halbpositionen verlief zumeist zu statisch.

Augsburg gelang insgesamt nur wenig, doch in der 35. Minute waren die Gäste plötzlich zur Stelle. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld trieb Maier den Ball im Zentrum und suchte aus 22 Metern den Abschluss. Er schoss die Kugel an die Dortmunder Latte, der Nachschuss gehörte jedoch Zeqiri, der aus kurzer Distanz keine Probleme hatte, den schmeichelhaften Ausgleich zu erzielen.

In der zweiten Halbzeit steigerten beide Teams die Intensität, der BVB nutzte einen Konter in der 51. Minute zur erneuten Führung. Die Dortmunder kamen nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte über die linke Seite nach vorne. Marco Reus passte die Kugel auf die halbrechte Seite auf Julian Brandt, der nach innen aufdrehte und aus 16 Metern flach ins rechte Eck verwandelte.

Augsburg antwortete fast im direkten Gegenzug und erzielte den schnellen, vermeintlich erneuten Ausgleich. Robert Gumny brachte den Ball von der rechten Seite flach in die Mitte, am ersten Pfosten war Zeqiri zur Stelle und verwandelte aus kurzer Distanz – allerdings setzte er sich zuvor im Zweikampf gegen Manuel Akanji mit der Hand im Gesicht des Gegenspielers durch, weshalb der Treffer nicht zählte (53.).

Es entwickelte sich in der zweiten Halbzeit eine Partie auf Augenhöhe. Augsburg versuchte viel, machte defensiv auf und sorgte so auch für viele Räume für den BVB. Chancen im Minutentakt waren die Folge – unter anderem scheiterten Reus mit einem Lattentreffer (57.) und der eingewechselte Thorgan Hazard mit einem Pfostenschuss (67.). Letztlich blieb es beim knappen Erfolg für den BVB.

Die Stimmen:

Manuel Akanji (Borussia Dortmund): "Wir hatten sehr viel Kontrolle im Spiel, dann ist ein bisschen glücklich das 1:1 entstanden und wir haben bis zur Halbzeit nicht mehr so gut gespielt. Auf den letzten Metern hat etwas die Genauigkeit gefehlt, aber wir sind sehr aggressiv gewesen, haben viele Bälle gewonnen, die wir verloren haben und das ist gut."

Daniel Caliguiri (FC Augsburg): "Wir wollten erst mal eine Reaktion zeigen auf das Freiburg-Spiel, ich denke, das haben wir über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht. Wir haben eine super Anfangsphase, kommen sehr, sehr gut ins Spiel rein und dann kriegen wir aus dem Nichts einen Elfmeter und dann rennst du wieder dem Rückstand hinterher. Nichtsdestotrotz sind wir gut zurückgekommen, haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht, aber leider ohne Punkte."

Der Tweet zum Spiel:

Fan-Kritik an BVB-Marketingchef Carsten Cramer. Hintergrund ist das Champions-League-Trikot des BVB, das viele Fans verärgerte.

Das fiel auf: Der Haaland-Effekt

Ohne ihren Superstar fehlt den Dortmundern nicht nur offensive Präsenz und Durchschlagskraft, sondern auch ein Akteur, der seine Mannschaft mitzieht und defensiv aushilft. Der Ausfall Haalands ist ein herber qualitativer Einschnitt im Spiel der Borussia. Drei Spiele ohne Haaland bedeuteten zwar wettbewerbsübergreifend immerhin zwei Siege und nur eine Niederlage, doch auch eine Tordifferenz von 3:2 Treffern. Die Dortmunder hoffen auf eine Rückkehr nach der Länderspielpause – die Zahlen belegen, warum.

Die Statistik: 8:10

Während der BVB durch das 2:1 den achten Heimsieg in Folge einfuhr, warten die Augsburger seit nunmehr zehn Auswärtsspielen auf einen Sieg (zwei Unentschieden, acht Niederlagen).

