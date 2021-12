Mit Erling Haaland und Emre Can an Stelle von Donyell Malen und Axel Witsel startete der BVB ins Derby beim nur 17 Kilometer entfernten Rivalen aus Bochum. Im Voraus hatte Trainer Marco Rose vorm VfL gewarnt, der zuletzt drei Heimspiele in Folge für sich entscheiden konnte.

Die Worte schienen gefruchtet zu haben, die Dortmunder kamen auch ohne den gesperrten Trainer gut aus der Kabine und übernahmen früh die Kontrolle über die Partie. In der Anfangsphase kam der BVB jedoch noch nicht zu Chancen, die Gastgeber liefen teilweise sehr hoch an und erschwerten damit zu Beginn den Spielaufbau der Schwarz-Gelben, die griffigen und hochmotivierten Bochumer hatten anfangs in der Defensive alles im Griff.

Die erste wirkliche Torchance folgte somit erst in der 16. Minute nach einem Ballverlust von Manuel Riemann, der den Ball an Jude Bellingham vertändelte, der sofort auf Marco Reus weiterleitete. Doch dessen Pass anschließender auf den einschussbereiten Marius Wolf geriet zu ungenau.

Mit dieser Gelegenheit schienen die Dämme erstmals gebrochen zu sein – nur zwei Minuten später verlor Konstantinos Stafylidis den Ball an Haaland, der das Auge für den blanken Bellingham hatte. Aus zentraler Position scheiterte der Engländer aber am überragend reagierenden Riemann (18.).

Die Gäste näherten sich dem Führungstreffer immer weiter an, nach einer Hereingabe von Nico Schulz blockte Elvis Rexhbecaj den Schuss von Haaland ab (25.). Auch die Gäste kamen in der 28. Minute nach einem langen Einwurf von Stafylidis zu einem ersten Abschluss durch Christopher Antwi-Adjei, der Schuss landete aber knapp neben dem Kasten von Gregor Kobel.

In der 39. Minute wurde dann Antwi-Adjei in den Strafraum der Dortmunder geschickt, bei einem Klärungsversuch von Kobel kam der Keeper zu spät – Matthias Jöllenbeck zeigte sofort auf den Punkt. Sebastian Polter trat an und verwandelte unten rechts zur Führung (40.).

Die Dortmunder wurden nach einer starken ersten Hälfte kalt geduscht, bis auf die ausbaufähige Chancenverwertung konnten sich die Gäste wenig vorwerfen und lagen zur Pause dennoch zurück.

Im zweiten Durchgang ging es gleich wie gewohnt weiter. Reus scheiterte in der 49. Minute nach Pass von Bellingham erst an Riemann und dann an Erhan Masovic, der auf der Linie vor dem einschussbereiten Haaland klärte. In der 52. Minute wurde Bellingham im Rückraum von Reus bedient, scheiterte aber aus aussichtsreicher Position im Strafraum an einem Bochumer Bein.

In der 54. Minute schien es erst so, als hätte der BVB das langersehnte Tor endlich erzwungen, beim Schuss von Marius Wolf stand aber Bellingham im Abseits und behinderte die Sicht von Riemann. Nach langer Überprüfung am Monitor nahm Jöllenbeck den Treffer schließlich zurück.

Mittlerweile agierten die Dortmunder mit dem Mute der Verzweiflung – die Gäste vergaben eine Chance nach der anderen, weil entweder ein Bochumer Fuß oder ein überragender Riemann den Ausgleich verhinderten. Mit Thorgan Hazard und Julian Brandt kamen zwei weitere Offensivakteure ins Spiel, mittlerweile verteidigte der VfL mit elf Mann und lauerte auf Kontergelegenheiten.

In der 85. erkämpften sich die Gäste dann doch noch den längst überfälligen Ausgleich. Nach einem Steilpass von Reus auf Haaland legte sich der Stürmer den Ball auf den linken Fuß und bediente den eingewechselten Brandt per Flanke, der aus kurzer Distanz das Spielgerät über die Linie drückte.

In den letzten Minuten drückten die Dortmunder nochmal mit viel Schwung, der VfL brachte das Remis aber auch dank der Unterstützung der Fans über die Linie. Für Dortmund ist es das erste Unentschieden der Saison.

Der Tweet zum Spiel:

Im ersten Derby zwischen dem Bochum und Dortmund seit 11 Jahren erkämpft sich Bochum einen Punkt.

Die Stimmen:

Julian Brandt (Borussia Dortmund): "Wir hatten genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Wenn du die am Ende nicht nutzt, stehst du nur mit einem Punkt da. Es war nicht nur Pech, am Ende musst du das Tor auch unbedingt schießen wollen. Wir hatten viele gute Möglichkeiten, wir waren einfach nicht konsequent genug."

Gregor Kobel (Borussia Dortmund) zum Elfmeter: "Kurz davor habe ich gemerkt, dass es eng wird. Das war scheiße, so bringe ich die Mannschaft in Bredouille, das geht auf meine Kappe. Wir haben es aber in der zweiten Hälfte sehr gut gemacht. Es gibt Spiele, da will der Ball einfach nicht rein. Heute war das so."

Sebastian Polter (VfL Bochum): "Wir müssen auf dem Boden bleiben. Wir sind der VfL Bochum, seit 11 Jahren zum ersten Mal wieder in der Bundesliga. Wir haben gegen eine überragende Mannschaft gespielt und sind absolut früh über den Punkt. Wir hätten den Ausgleich früher bekommen können, haben wir aber am Ende des Tages nicht. Wir sind stolz."

Anthony Losilla (VfL Bochum): "Wer hätte damit gerechnet, dass wir gegen Borussia Dortmund nach vorne spielen können. Wir haben lange geführt, können aber am Ende froh sein, einen Punkt mitgenommen zu haben. Wir haben bis zum Ende daran geglaubt."

Das fiel auf: Überragender Manuel Riemann

Unzählige Male verhinderte der Keeper den Dortmunder Ausgleich und hielt den Punkt fast im Alleingang fest – und das, obwohl Riemann nach einem vertändelten Ball im Strafraum in der 16. Minute höchst unglücklich in die Partie startete.

Die Statistik: 20 Torschüsse

Der BVB erspielte sich teilweise im Minutentakt hochkarätige Chancen, wusste diese aber über 85. Minuten nicht zu nutzen. Entweder war ein Bochumer Bein oder der überragende Riemann dazwischen. Eine weitere interessante Statistik: Die Dortmunder verzeichneten 15:0 Ecken.

