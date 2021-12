Erling Haaland verließ den Rasen als Erster. Den zögerlichen Gang einiger Teamkollegen von Borussia Dortmund zu den mitgereisten Fans im Berliner Olympiastadion sparte sich der frustrierte Torjäger.

Sichtlich genervt war Haaland nach einer seiner schwächsten Leistungen im Trikot des BVB, und sichtlich genervt war auch Trainer Marco Rose vom dürftigen Auftritt seiner Mannschaft. "Jetzt schleppen wir eine Niederlage mit durch den Urlaub", sagte Rose. Aus dem Titelrennen mit Herbstmeister Bayern München haben sich die Schwarz-Gelben angesichts von neun Punkten Rückstand im Grunde verabschiedet.

Das verdiente 2:3 (1:0) bei Hertha BSC war der letzte Tiefschlag eines missglückten Hinrunden-Endspurts. Es sei ein "Drecksspiel" gewesen, sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am Sonntag bei "Bild Live" und schimpfte über den "unwürdigen" Platz: "Deswegen haben wir nicht verloren. Aber es war eine Lehmwiese, und dann spielst du auch so..."

Am 4. Advent, dem 112. Vereinsjubiläum, begann die Aufarbeitung der einer durchwachsenen Hinrunde. Das Abschneiden in der Bundesliga sei "okay", sagte Watzke, das Aus in der Champions League hingegen "nicht okay." Zweifel an Trainer Rose gibt es dennoch keine. "Er macht das gut und hat die komplette Rückendeckung, das komplette Vertrauen", sagte Watzke.

Zorc hofft auf langfristigen Haaland-Verbleib

Das genießt in Dortmund auch Haaland, auch wenn der Norweger in Berlin kaum in Erscheinung trat und nur einen Torschuss abgab. Das allein wird aber nicht reichen, um den 21-Jährigen langfristig im Ruhrgebiet zu halten. Real Madrid, Paris. St. Germain, Bayern München, die englischen Top-Klubs - die Liste der potenziell interessierten Vereine ist lang.

Sogar über einen Wechsel im Winter war zuletzt spekuliert worden. Sportdirektor Michael Zorc schob dem allerdings einen Riegel vor. "Er bleibt definitiv", sagte Zorc.

Auf einen langfristigen Verbleib hofft er weiterhin:

Wir wünschen uns, dass er auch über dem Sommer hinaus bei uns bleibt. Wir müssen ihn nicht abgeben, auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht.

Man wisse aber auch, dass Haaland unter bestimmten Bedingungen "die Möglichkeit hat, zu wechseln. Wir werden in den nächsten Wochen Gespräche mit ihm führen". Spiele wie jenes in Berlin sind keine guten Argumente.

9 Punkte Rückstand: BVB muss Meisterschaft wohl abschreiben

Denn der Einbruch in den letzten Spielen ist eklatant. Anfang Dezember betrug der Rückstand der Dortmunder auf Rekordmeister Bayern München nur ein Punkt. Zwei Wochen später ist dieser auf neun Zähler angewachsen. Die Meisterschaft? Die muss der BVB wohl erneut abschreiben.

Die Langeweile an der Spitze ist zurück - auch wegen des BVB. "Bei den Ansprüchen und Zielen, die wir haben, ist das unbefriedigend", sagte Rose. Dennoch sei ja aber festzuhalten:

Es ist aber schon wichtig, nicht zu vergessen, dass wir auf Tabellenplatz zwei stehen.

Wie ein Tabellenzweiter trat Dortmund in Berlin aber kaum auf. Der Führungstreffer durch Julian Brandt (31.) war ein Zufallsprodukt. Nach dem Seitenwechsel brach die Borussia dann phasenweise auseinander. Marco Richter (57./69.) und Ishak Belfodil (51.) drehten das Spiel zugunsten der Berliner. Steffen Tigges (83.) gelang nur noch das Anschlusstor.

Rose zieht Hinrunden-Bilanz: "Nicht vergessen - wir sind Zweiter"

