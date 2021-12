Allerdings alleine und nicht mit seinen Teamkollegen. Selbst als der Rest der Dortmunder Mannschaft bereits in der Kabine verschwunden war, ließ sich der 21-Jährige von den eigenen Fans feiern.

Handelte es sich dabei um eine nette Verabschiedung des Torjägers in die Weihnachtszeit oder nahm Haaland in diesem Moment etwa Abschied von den BVB-Anhängern, weil er im kommenden Transferfenster zu einem anderen Klub wechseln wird? Diese Frage beschäftigt auch die spanischen Medien.

Fest steht: Haaland befindet sich bei zahlreichen Top-Klubs (unter anderem Liverpool, Manchester City und Paris-Saint-Germain) ganz oben auf der Einkaufsliste und sein Berater Mino Raiola schürt selbst bei jeder Gelegenheit Gerüchte über seinen Abgang.

Auch die spanischen Top-Klubs Real Madrid und der FC Barcelona sollen ernstes Interesse an dem norwegischen Ausnahmestürmer haben. Jene Gerüchte erhielten durch Haalands speziellem Jubel nach dem Heimsieg gegen Fürth (3:0) neue Nahrung. Die "AS" deutete die Geste des BVB-Stars als Zeichen des Abschieds und brachte in jenem Zusammenhang erneut einen vorzeitigen Wechsel zu den Königlichen ins Spiel.

BVB bei Haaland offenbar optimistisch

Ob die Zeichen wirklich schon auf einen Winter-Abgang stehen, bleibt höchstfraglich. Laut einem Medienbericht der "Süddeutschen Zeitung" hat sich die Chefetage des BVB darauf geeinigt, dem Abgang des Torjägers im Winter einen Riegel vorzuschieben.

Ein Abgang zum jetzigen Zeitpunkt wäre sportlich schwer zu verkraften - zu wertvoll ist der Norweger. In bislang 15 Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison erzielte Haaland bereits 19 Treffer. Seit seiner Ankunft im Januar 2019 sind die Zahlen überragend: 76 Tore und 20 Assists in 74 gespielten Spielen.

Laut der "SZ" sollen sich die Dortmunder Verantwortlichen sogar wieder größere Hoffnungen machen, Haaland auch über das Saisonende hinaus halten zu können. Grund dafür soll die prekäre Corona-Lage sein, die dafür sorgt, dass die Klubs nicht so tief in die Tasche greifen wollen.

Rose stellt klar: "Haaland-Gerüchte sind hanebüchen"

