Dortmund stellte von Beginn an das dominante Team, schaffte es aber nur selten, sich zwingende Torchancen zu erarbeiten. Die Leipziger spielten abwartend und überließen dem BVB den Ball, um sich für Konter in Position zu bringen.

Die Gäste schafften es, immer wieder Nadelstiche zu setzen. Sie agierten enorm effizient und gingen trotz gegnerischem Chancenplus in der ersten Halbzeit innerhalb von wenigen Minuten mit zwei Toren Vorsprung in Führung.

Beide Male netzte Konrad Laimer, der nach Zuspiel von Christopher Nkunku rechts in der Box zum 1:0 über den heranstürzenden Keeper Gegor Kobel chippte (21.). Neun Minuten später fälschte Emre Can einen Fernschuss von Laimer entscheidend ab, sodass Kobel den Einschlag zum 2:0 nicht verhindern konnte. Somit gelang dem österreichischen Nationalspieler im 103. Bundesliga-Spiel der erste Doppelschlag.

Die Borussen hatten zwar, wie bereits in Durchgang eins, auch nach dem Seitenwechsel mehr Aktionen mit dem Spielgerät am Fuß, im Gegensatz zu den ersten 45 Minuten hatte Leipzig nach der Pause aber das Mehr an Chancen.

Nachdem Nkunku in der 57. Minute auf 3:0 stellte, passierte bis in die Schlussphase offensiv nicht mehr viel Nennenswertes. Dann stach Joker Donyell Malen in Anschluss an einen Eckball spät zum 1:3, das Dani Olmo 112 Sekunden später mit einem Sahnetor zum 4:1-Endstand konterte.

Somit riss Dortmunds Ungeschlagen-Serie nach sechs Bundesliga-Spielen, die Leipziger bauten ihre hingegen auf sieben Partien aus. Sollte Bayerns Wechselfehler beim 4:1-Sieg über Freiburg kein punktebezogenes Nachspiel für den Rekordmeister haben, liegt der BVB mit neun Zählern Rückstand hinter dem Ligaprimus. Die viertplatzierten Bullen vergrößerten ihren Vorsprung auf die an diesem Spieltag sieglosen Verfolger aus Hoffenheim und Freiburg, die Platz vier und fünf bekleiden.

Update: Nkunku schraubte seine Torekonto durch das 3:0 auf 16 Treffer hoch und verbuchte durch die Vorlage zum 4:1 einen weiteren Assist.

Das fiel auf: Unglücklicher Arbeitstag von Can

An dieses Spiel wird sich DFB-Nationalspieler Can sicherlich nicht allzu gerne erinnern. Der 28-Jährige übernahm den rechten Part in Dortmunds defensiver Dreierreihe und war an den ersten beiden Leipziger Treffern maßgeblich beteiligt. Beim ersten Streich ging ein Ballverlust Cans voraus, beim zweiten fälschte er einen Fernschuss von Laimer unglücklich ab. Für den gebürtigen Frankfurter war es ein Abend zum Vergessen. Dass er mit seiner Leistung selbst vermutlich alles andere als zufrieden war, zeigte sein Frustfoul an Nkunku (80.), wofür er hochverdient Gelb sah. Positiv zu erwähnen ist Cans Vorarbeit zu Malens Ehrentreffer, letztendlich war das Tor zum 1:3 aber lediglich Ergebniskosmetik.

Die Statistik: 763

Der Signal Iduna Park war erstmals seit 763 Tagen vollständig ausgelastet und ausverkauft.

