Zakarias Vertrag in Mönchengladbach läuft am Saisonende aus. Bis 31. Januar haben die Fohlen die Möglichkeit, für den Schweizer Nationalspieler noch eine Ablösesumme zu generieren.

Laut "Sky Italia" ist Juventus Turin bereit, fünf Millionen Euro für eine sofortige Verpflichtung Zakarias zu bezahlen, plus weitere zwei Millionen Euro an Boni. Die Forderung der Gladbacher soll bei einer garantierten Ablösesumme in Höhe von neun Millionen Euro liegen.

Mit Juventus soll sich Zakaria bereits über einen Wechsel verständigt haben. Zuletzt war der 25-Jährige auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden.

Zakaria spielt seit 2017 in Gladbach und absolvierte bisher 146 Pflichtspiele (11 Tore) für die Borussia. In der Mannschaft von Trainer Adi Hütter nimmt der Schweizer eine Schlüsselrolle ein, zumal der Nationalspieler mit seiner Dynamik und Zweikampfstärke auch als Mittelmann einer Dreierkette eingesetzt werden kann.

