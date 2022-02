"Es ist mehr als erschreckend. Ich bin schockiert, bestürzt, ein Stück weit ängstlich, dass so etwas passiert in einem Land, wo wir vor nicht allzu langer Zeit über den Platz gejoggt und durch die Stadt gegangen sind", sagte der Trainer des FC Bayern München am Freitag.

Ad

Bundesliga VfB-Horrorserie geht weiter: Aber Matarazzo bleibt kämpferisch VOR 9 STUNDEN

Russlands Fußballer und Fans seien zwar "nicht verantwortlich" für die Kriegstreiberei des Staatspräsidenten Wladimir Putin, teilte der 33-Jährige via Twitter mit: "Aber wir können nicht so tun, als ob nichts passiert."

Gegen Frankfurt lief Lewandowski mit einer Binde in den Landesfarben der Ukraine auf.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Schweden, Dänemark und Norwegen wollen Ausschluss des russischen Sports

Nach Einmarsch in Ukraine: Streich äußert sich betroffen

Premier League Tuchel voller Sorge wegen Ukraine-Krieg: "Situation ist schrecklich" VOR 9 STUNDEN