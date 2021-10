Der niederländische U21-Nationalspieler (fünf Spiele, drei Tore) wurde zum Ende der Sommer-Transferperiode für ein Jahr vom FC Bayern München an den belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht ausgeliehen, bei dem er in den ersten Wochen regelrecht aufblühte.

In acht Partien gelangen Joshua Zirkzee vier Treffer und eine Vorlage. Grund genug für Vincent Kompany, ManCity-Ikone und Anderlechts Trainer, um eine Lobeshymne auf seinen Schützling anzustimmen. Er sei eigentlich zu gut für die belgische Liga, schwärmte der 35-Jährige jüngst von der Bayern-Leihgabe.

Auch die belgische Presse feierte den Youngster nach seinem Treffer vor rund drei Wochen gegen KV Oostende (2:2). "Zirkzee gehört am Ball zur europäischen Spitze", titelte etwa "Het Laatste Nieuws".

Zirkzee selbst reagierte ganz bescheiden auf das Lob von Kompany. "Das habe ich erst vergangene Woche erfahren. Wenn das aus seinem Mund kommt, ist das natürlich ein großes Kompliment. Man hat vor jedem Trainer Respekt, aber vor jemandem mit einer solchen Erfolgsbilanz noch ein bisschen mehr", zeigte sich der 20-Jährige im Interview mit "Voetbal International" demütig.

Zirkzee: "Bin nicht zu gut für den belgischen Fußball"

Gänzlich annehmen wollte er das Kompliment seines Trainers jedoch nicht: "Ich stimme ihm nicht zu, dass ich zu gut für den belgischen Fußball bin. Ich glaube, dass niemand hier zu gut für die belgische Liga ist", so Zirzee weiter.

Der Vertrag des jungen Angreifers beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Nachdem er in der Spielzeit 2019/20 unter Trainer Hansi Flick in München zum Shootingstar avancierte (drei Tore und eine Vorlage in seinen ersten vier Partien), kam er in der Folgesaison kaum mehr zum Einsatz, sodass er Anfang des Jahres 2021 für eine Halbserie an Parma Calcio in die zweite italienische Liga verliehen wurde (vier Spiele, kein Tor).

Nach seiner Rückkehr im Juni zum FC Bayern folgte nun das Leihgeschäft mit dem RSC Anderlecht. Wie es im Sommer für Zirkzee weitergeht, scheint nach wie vor offen zu sein.

