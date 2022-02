Zuletzt berichtete die italienische Tageszeitung "La Repubblica", dass der Rekodmeister bei einem möglichen Transfers des Niederländers die Nase vorn hätte.

Bei der alten Dame besitzt De Ligt, der laut "transfermarkt.de" einen Marktwert von 65 Millionen Euro hat, noch einen Vetrag bis 2024. Demnach müsste der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga für den Niederländer tief in die Schatulle greifen.

Obwohl der FC Bayern aufgrund des Abgangs von Niklas Süle nach der laufenden Saison auf der Suche nach einem Innenverteidiger ist, scheint ein solch kostenintensives Transferpaket doch eher unwahrscheinlich.

Der Nationalspieler der Niederlande wäre vor einigen Jahren beinahe in München gelandet. "Wissen Sie eigentlich, dass wir fast Matthijs de Ligt nach München gebracht hätten? Wir waren in sehr guten Gesprächen. Schade, dass es am Ende nicht geklappt hat", sagte Berater Mino Raiola im Dezember bei "Sport1".

Gullit: Drei Klubs kommen für Haaland infrage

Auch zur Zukunft von BVB-Star Erling Haaland, der am kommenden Wochenende im Tospiel gegen Bayer Leverkusen wohl ausfallen wird , äußerte sich Gullit.

"Ich sehe ihn in England, denke aber, dass er nicht zu Manchester United geht. City wäre gut für ihn, wegen Pep Guardiola“, sagte er und fügte hinzu: "Aber auch Jürgen Klopp und Liverpool wären toll. Was Jürgen mit diesem Klub gemacht hat, ist unglaublich. Man muss ihn einfach lieben und er ist immer hungrig. Das passt zu Haaland".

In Spanien sei einzig Real Madrid eine echte Option für den Norweger. "Das sind die drei Klubs, die das Rennen um Erling machen werden", war sich Gullit sicher.

