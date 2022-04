Demnach hätten Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Gespräche mit Kögl geführt.

Müllers Vertrag läuft im Sommer 2023 aus. Zuletzt hatte er sich in einem Interview mit der "Sport Bild" bezüglich seiner Zukunft gelassen gezeigt. "Ich gehe sehr unaufgeregt und gleichzeitig gelassen an die Sache heran. Vom Verein ist noch niemand auf mich zu gekommen. Was die Zukunft bringt, muss man also sehen."

Der "Bild" zufolge sind die Münchner darum bemüht, neben Müllers Vertrag auch die Arbeitspapiere von Lewandowski und Neuer zu verlängern. Alle drei Leistungsträger sollen bis 2025 an den Verein gebunden werden.

Die bislang ungeklärte Zukunft des Trios hatte zuletzt immer wieder für Diskussionen gesorgt. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte sich beispielsweise ein verbales Scharmützel mit Kahn geliefert und angeprangert, dass es derlei Ungewissheiten unter den ehemaligen Bossen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß nicht gegeben hätte.

Müller steht mittlerweile bei 618 Pflichtspielen für den FC Bayern, mit unter anderem zehn deutschen Meisterschaften, sechs DFB-Pokal-Siegen und zwei Champions-League-Titeln zählt er zu den erfolgreichsten Akteuren der Vereinsgeschichte.

