Zum Hintergrund: Am vergangenen Dienstag hatte der deutsche Rekordmeister den ukrainischen Vertreter Dynamo Kiew 5:0 geschlagen, nur wenige Tage später stand nach dem 1:2 gegen die SGE die erste Pflichtspielniederlage unter seiner Ägide zu Buche

Laut Nagelsmann habe sich die Leistung gegen Kiew im Vergleich zum Duell mit den Hessen nicht großartig unterschieden.

Grundsätzlich sei er sich bewusst, dass die mediale Aufmerksamkeit in München größer ist als bei seinen vorherigen Stationen in Hoffenheim und Leipzig. "Wenn hier ein Teller zu Bruch geht, steht das morgen in der 'Bild'-Zeitung. Jeder Schritt, den du machst, ist transparent, offen und wird tausendfach diskutiert“, erklärte der 34-Jährige.

Nagelsmann genervt: "Ständig Schlagzeilen"

Nagelsmann ergänzte: "Du hast ständig Schlagzeilen und Dinge, über die berichtet werden muss, obwohl sie eigentlich nicht lohnend sind. Aber es liest halt trotzdem jemand oder sie hoffen zumindest, dass es jemand liest."

Nagelsmann war im Sommer von RB Leipzig in die bayrische Landeshauptstadt gewechselt.

In wettbewerbsübergreifend elf Partien kommt sein Team bislang auf neun Siege, ein Remis und eine Niederlage.

