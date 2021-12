"Die Aussage erweckt bewusst den falschen Eindruck, ich hätte das Spiel nicht nach bestem Wissen und Gewissen geleitet. Sie ist persönlich, verunglimpfend und respektlos", sagte Zwayer im Gespräch mit der "Bild-Zeitung."

Damit spielte der 18-Jährige auf die Vergangenheit des Unparteiischen an. Zwayer hatte eine Nebenrolle im Manipulationsskandal 2005 um Robert Hoyzer gespielt und war aufgrund von verspäteter Anzeige des Falls vom DFB-Sportgericht damals für sechs Monate gesperrt worden.

"Selbst wenn man sich in die subjektive, von Emotionen geprägte Perspektive versetzt, bleibt die Aussage fernab jeglicher fachlicher oder sachlicher Kritik. Insbesondere die rhetorische Schlussfolgerung auf die Gegenwart und Zukunft: 'Was erwartest du?' hat beleidigenden und verleumderischen Charakter. Das darf so nicht stehenbleiben."

"Habe ein persönliches Gespräch angeboten"

Deshalb wolle Zwayer das persönliche Gespräch mit Bellingham suchen. "Ich möchte das am liebsten in einem persönlichen Gespräch mit Jude Bellingham klären und habe gegenüber Borussia Dortmund ein solches persönliches Gespräch angeboten."

Ihm gehe es nicht um Bestrafung, "sondern um die Einsicht, dass er zu weit gegangen ist. Eine auftrichtige Entschuldigung würde ich annehmen", erklärte der gebürtige Berliner.

Zwayer wies zudem darauf hin, dass er seinerzeit aufgrund der Verstrickung in den Hoyzer-Fall zwar vom DFB-Gericht sanktioniert, ihm aber nie eine Manipulation vorgeworfen wurde. "Ich habe als junger Mann den Fehler gemacht, nicht sofort, sondern erst nach zu langer Überlegung einen Vorfall anzuzeigen. Das war falsch und ich bin dafür bestraft worden. Damit muss es dann aber auch gut sein."

