Es gibt diese Momente, in denen ein Sportler sofort weiß, was Sache ist. Selbst als Zuschauer am TV-Gerät erschleicht einen dann ein mulmiges Gefühl.

Als Florian Wirtz im rheinischen Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln (0:1) am Sonntagnachmittag nach einem harmlosen Zweikampf mit Luca Kilian zu Boden ging, war das so ein Moment.

Ad

Wirtz verkantete mit dem linken Fuß, verdrehte sich das linke Knie. Sofort zeigte er mit angstvollem Blick an, dass die Verletzung wohl schlimmer sein könnte. Minutenlang wurde Wirtz am Boden liegend mehr getröstet denn behandelt, ehe er mit einer Trage und den Händen vor dem Gesicht vom Platz gebracht wurde.

2. Bundesliga HSV-Profi Jatta: Generalstaatsanwalt regt sofortige Beschwerde an VOR 16 STUNDEN

Kreuzbandriss!

Florian Wirtz: Dreh- und Angelpunkt im Leverkusener Spiel

Ausgerechnet Wirtz, das Supertalent, das in dieser Saison den großen Durchbruch im Profifußball feierte und das mit einer Strahlkraft tat, die an das Emporsteigen eines jungen Mario Götze in Dortmund erinnerte.

Schon jetzt, mit nur 18 Jahren auf dem Buckel, kann mit Fug und Recht behauptet werden, dass Wirtz Dreh- und Angelpunkt im Leverkusener Offensivspiel ist. Er ist der technisch alles überragende kluge Kopf im Angriffsspiel, der in der überwältigen Mehrheit seiner Aktionen die richtigen Entscheidungen trifft. Seien es gekonnte Inszenierungen seiner Mitspieler oder eigene Torabschlüsse.

Zehn Tore und 14 Assists gelangen dem jungen Mann aus Pulheim wettbewerbsübergreifend in 31 Spielen - und dabei wird es wohl auch bleiben.

Denn Knieverletzungen sind für Fußballer fast immer mit langwierigen Ausfallzeiten verbunden. Bei einem Kreuzbandriss vergeht nicht selten ein halbes Jahr, bis der Verletzte wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ganz zu schweigen vom Wiederaufbau der verlorenen Fitness.

Florian Wirtz Fotocredit: Getty Images

Bundestrainer Flick spricht Wirtz Mut zu

Für Bayer Leverkusen ist die Verletzung des Youngsters die Hiobsbotschaft schlechthin. Ohne den Regisseur steht auch das große Saisonziel, die Qualifikation für die Champions League, auf der Kippe - und an der Königsklasse wiederum hängen dringend notwendige Verlängerungen mit anderen Leistungsträgern wie Moussa Diaby und Patrik Schick.

Für Wirtz selbst steht durch den Schicksalsschlag jedoch deutlich mehr auf dem Spiel als der Rest der Bundesligasaison. Im kommenden Winter findet in Katar die Weltmeisterschaft statt - und der viermalige A-Nationalspieler hat durchaus Chancen, im DFB-Aufgebot zu stehen.

Zuvor hatte er bereits mit Wirtz telefoniert und versucht, "ihm Mut zuzusprechen". Die mutige Prognose von Bundestrainer Hansi Flick dürfte Wirtz daher Hoffnung gemacht haben. "Er ist noch jung, er wird wieder mindestens genauso stark zurückkommen, da bin ich ganz sicher. Er bekommt von uns die volle Unterstützung", sagte der ehemalige Bayern-Coach schon am Sonntagabend bei "dfb.de"

Florian Wirtz wird unter den Augen von Piero Hincapié vom Feld getragen Fotocredit: Imago

"Wir wünschen ihm alles Gute und drücken fest die Daumen, dass der Heilungsprozess möglichst optimal verläuft", betonte Flick und hofft, dass der Teenager bis zur WM-Endrunde (21. November bis 18. Dezember) wieder fit ist.

Denn der Youngster sei "eines der größten Talente, das der deutsche Fußball in den letzten Jahren hervorgebracht hat”, urteilte der Bundestrainer, "daher waren wir alle spontan erst mal geschockt, als wir von seinem Kreuzbandriss erfuhren."

Karim Adeyemi (links) und Florian Wirtz - Deutschland Fotocredit: Getty Images

Komplizierter Saisonendspurt: Bayer droht Saisonziel zu verpassen

Der Schock stand auch den Leverkusenern das restliche Spiel ins Gesicht geschrieben, das letztlich trotz großer Überlegenheit mit 0:1 verloren ging und der Werkself klar machte, was im Saisonendspurt nun drohen könnte.

Am Donnerstag (18:45 Uhr im Liveticker ) steht Leverkusen im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo nach dem 2:3 im Hinspiel unter Druck und muss die Wende ohne Wirtz schaffen. Eine komplizierte Angelegenheit, genau wie der Schlussspurt in der Bundesliga.

Dort ist die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane zwar noch auf einem Champions-League-Platz, die Luft wird aber immer dünner. Freiburg, Hoffenheim und Leipzig sitzen Leverkusen mit jeweils nur einem Punkt Rückstand im Nacken.

Zudem musste am Sonntag in Jeremie Frimpong nach 13 Minuten bereits eine weitere Stütze im Bayer-Spiel mit einer Sprunggelenksverletzung ausgewechselt werden, ebenso Odilon Kossounou mit muskulären Problemen. Darüber hinaus fehlt in Torjäger Patrik Schick (Muskelfaserriss) bereits ein Schlüsselspieler langfristig.

AuBayer!

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Königliche Konkurrenz für Bayern: Auch Real buhlt wohl um Gravenberch

Tuchel trotzig: Dann fahr ich halt einen Siebensitzer!

Bundesliga Alte Schule für die Alte Dame: Magath präsentiert antiquierte Lösungsansätze VOR 18 STUNDEN