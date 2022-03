Die Länderspiele gegen England im Wembley am Samstag und den Kosovo in Zürich am Dienstag wird Sommer (33) somit verpassen. Trainer Murat Yakin nominierte David von Ballmoos von den Young Boys Bern nach.

(SID)

