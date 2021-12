Denn bisher soll Marco Reus mit einem Jahresverdienst von zwölf Millionen Euro der Spitzenverdiener bei den Borussen sein. Zudem könnte ein neuer Sponsorendeal mit Dortmund-Ausrüster "Puma" eine wichtige Rolle spielen.

Zum Ende des Jahres läuft Haalands Vertrag mit Konkurrent "Nike" aus. Puma will sich dann in Stellung bringen. Nach Informationen der "Sport Bild" wäre der deutsche Sportartikelhersteller bereit, bis zu acht Millionen Euro pro Jahr an den jungen Norweger auszuzahlen.

Aktuell erhält Haaland angeblich durch seinen Vertrag mit "Nike" rund eine Million Euro. Insgesamt könnte der 21-Jährige somit mit einem weiteren Jahr in Dortmund 24 Millionen Euro verdienen.

Zunächst einmal soll es allerdings im Januar zu konkreteren Gesprächen zwischen dem BVB, Haaland-Berater Mino Raiola und dem Spieler selbst kommen.

Borussia Dortmund hat bei Haaland-Abschied Plan B

Die Dortmunder wollen frühestmöglich Planungssicherheit für die kommende Saison, heißt es. Sollten bei Haaland, der im Sommer dank einer Ausstiegsklausel über 75 Millionen wohl wechseln darf, die Zeichen eher auf Abschied stehen, muss sich der Bundesligist nach einem Nachfolger umsehen.

Dafür haben die Borussen angeblich vor allem Sébastien Haller von Ajax Amsterdam und Patrik Schick von Liga-Rivale Bayer Leverkusen im Visier. Allerdings dürfte keiner der beiden Stürmer leicht zu bekommen sein. Beide haben langfristige Verträge bis 2025.

Ajax fordert laut "Sport Bild" 40 Millionen Euro für den ehemaligen Frankfurter, der in dieser Saison schon 20 Tore in 23 Spielen schoss. Schick (16 Tore in 18 Spielen) würde vermutlich noch teurer werden. Bayer überwies 2020 26,5 Millionen Euro an die AS Rom.

Berater Raiola macht BVB-Fans Hoffnung

Beim BVB will man aber vorerst nicht auf Plan B bauen. Denn die Hoffnung, dass Haaland doch bis 2023 bleibt, bleibt bestehen. Hans-Joachim Watzke meinte kürzlich bei "Bild TV": "Für Erling Haaland würden wir an die Grenzen gehen, aber unsere Grenzen sind auch begrenzter als die anderen Klubs."

Es gebe zwei Optionen: "Entweder er bleibt, dann freuen wir uns, oder er sagt, er hat sich entschieden, er möchte etwas anderes machen."

