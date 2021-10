"Es wird dem Joshua auch nicht gerecht, ihn jetzt an den Pranger zu stellen für so was", meinte Lukas Podolski, der in der öffentlichen Debatte sogar eine Art Impfzwang sieht: "Man zwingt einen ja fast schon, sich da was reinspritzen zu lassen, das ist ja das absurd. Der Druck wird ja jeden Tag erhöht."

Kimmich hatte zu Beginn der Corona-Pandemie zusammen mit Teamkollege Leon Goretzka die Spendenaktion "We Kick Corona" ins Leben gerufen und finanziell unterstützt.

"Interessant sind ja die Argumente, mit denen er seine Entscheidung begründet, denn es gibt auf seine Fragen und Zweifel sehr gute Sachargumente, die allgemein verfügbar sind", sagte die CDU-Politikerin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

"Vielleicht macht sich Joshua Kimmich darüber ja auch noch Gedanken. Er ist ja als sehr reflektierter Fußballer bekannt", sagte Merkel weiter.

(SID)

Impf-Debatte um Kimmich: Neuer befürchtet Ausfälle ungeimpfter Spieler

