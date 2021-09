Als Sané wenig später von Julian Nagelsmann erlöst wurde, schlug der Unmut der Fans in Freude über seine Auswechslung um. Eine Demütigung für Sané und ein Unding für den Trainer. "Ich denke, es gehört sich, die eigenen Spieler zu unterstützen", sagte Nagelsmann.

Es waren aber nicht allein Sanés missglückte Aktionen gegen Köln, die den anspruchsvollen Münchner Anhang zur Weißglut trieben. Seit er im Sommer 2020 zu den Bayern kam, steht der 25-Jährige unter strenger Beobachtung. Das liegt zum einen am stolzen Ablösepreis in Höhe von 50 Millionen Euro, zum anderen erwartet man von einem Spieler, der so herausragende Fähigkeiten hat wie Sané, per se besondere Dinge.

WM-Qualifikation Einzelkritik: Werner hadert mit seiner Rolle - Sané betreibt Eigenwerbung GESTERN AM 21:47

Was die Fans aber am meisten irritiert, ist Sanés Hang zum Laissez-faire. Die intensive Zweikampfführung ist nicht seine große Stärke und nach Ballverlusten geht schnell mal der Kopf runter, während die Beine stehen bleiben. Infolgedessen läuft Sané Gefahr, schnell zur Reizfigur zu werden. Das war bei seiner letzten Station Manchester City nicht anders.

Nagelsmann wehrt sich gegen "Lügenbaron"-Vorwürfe

Leroy Sané: Erfolgreicher Crashkurs in Körpersprache

André Breitenreiter, der Sané beim FC Schalke groß gemacht hat, kann wenig damit anfangen, Sané wegen seiner lässig wirkenden Haltung zu brandmarken. "Man tut ihm sehr unrecht, wenn man ihm deshalb mangelnde Einstellung unterstellt", sagte Breitenreiter dem "Kicker". Sané sei eben ein sensibler Spieler, der "viel Liebe und Vertrauen" benötige und das letztlich mit Leistung zurückzahlen werde.

Vertrauen, Zuspruch, Seele streicheln - es hat den Anschein, dass Julian Nagelsmann und Hansi Flick bei Sané zuletzt die richtigen Knöpfe gedrückt haben. Denn seit dem Köln-Desaster zeigt der Spieler klar aufsteigende Tendenz. Schon bei Bayern, erst recht aber in der Nationalmannschaft. "Er hat sich in den letzten Wochen in die richtige Richtung entwickelt", sagte Nagelsmann am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Spiel bei RB Leipzig ( Samstag ab 18.30 Uhr im Liveticker ).

"Sané war im Gegenpressing unglaublich engagiert, hat sehr viel nach hinten gearbeitet, Tore gemacht und vorgelegt. Er hatte gute Offensivaktionen und Momente hinter die Kette, gute Dribblings ins Zentrum", so Nagelsmann. Die von ihm angesprochene deutlich verbesserte Defensivarbeit hat viel mit Engagement zu tun. Als ob Sané einen Crashkurs in Körpersprache erfolgreich bestanden habe.

Julian Nagelsmann: Sané muss Nebengeräusche ausblenden

"Wenn er dann diese absolute Gier in Umschaltmomenten nach Ballverlust und im Attackieren zeigt, dann wirft ihm niemand etwas vor", so Nagelsmann. Und ist die Leidenschaft, Grundlage für alles, gegeben, kann sich Sané so richtig entfalten.

"Er ist einfach ein Spieler, der sehr schwer zu greifen ist. Wie ich gesagt habe: 'Lasst ihn einfach spielen.' Das hat Hansi Flick auch gemacht. Er hat nicht alles, was in den Wochen zuvor passiert ist, tausendfach thematisiert", stellte der Bayern-Coach auf Nachfrage von Eurosport klar.

Sané einfach machen lassen - das scheint, zumindest für den Moment, das richtige Rezept zu sein. "Er muss sich nicht zu den Themen drumherum äußern, wer, wie und warum mit seinen Leistungen unzufrieden war. Dann kann er auch in Ruhe Fußballspieler sein. Er kann auf dem Platz zeigen, was er kann und das ist sehr, sehr viel. Das wird er sicherlich auch in den kommenden Wochen tun", so Nagelsmann.

Sané muss Flagge zeigen gegen Leipzig und Barca

Mit RB Leipzig in der Liga und dem FC Barcelona zum Aufakt der Champions League am kommenden Dienstag geht die Saison für den FC Bayern erst so richtig los. Hier kann und muss Sané zeigen, dass er tatsächlich einen Schritt weiter ist.

Seine Einsatzchancen sind in jedem Fall bestens. Er ist körperlich topfit, hat reichlich Selbstvertrauen getankt und mit Kingsley Coman fällt zumindest gegen Leipzig ein Konkurrent für eine Position auf den Flügeln aus.

Das könnte Dich auch interessieren: Marcel Sabitzer - ein schlechter Verlierer als Allzweckwaffe

#SotipptderBoss: Leverkusen ärgert den BVB - Bayern zu stark für RB

Bundesliga Nagelsmann verrät: "Auch diese Position liegt Sané sehr gut" 08/09/2021 AM 17:15