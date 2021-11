Der Weltfußballer von 1990 sagte zwar, "auf dem Papier" gäbe es keinen Anlass, sich Gedanken über die Qualität der Abwehrspieler zu machen. Denn man habe "mit Pavard und Hernandez zwei französische Weltmeister und mit Süle und Upamecano zwei weitere gestandene Nationalspieler für die Innenverteidigung."

Weniger die Qualität als vielmehr die Mentalität der Defensivspieler bereitet dem Weltfußballer von 1990 aber Sorgen. "Allerdings habe ich bei diesen vier das Gefühl, dass sie das Bayern-Gen noch nicht permanent so verinnerlicht haben, wie das bei Boateng und Alaba in den letzten Jahren der Fall war", verglich Matthäus die neue Defensive mit dem Innenverteidiger-Duo der vergangenen Saison.

Gerade Alaba, der aus der Bayern-Jugend kam und Boateng, der 2011 an die Isar gewechselt war, hätten diese Mentalität verinnerlicht: "Kompakt, stabil, fast fehlerfrei und in jeder Sekunde den absoluten Siegeswillen ausstrahlen, gepaart mit quasi fehlerfreiem Spiel", beschrieb der Weltmeister von 1990 die besonderen Qualitäten, die er dem Abwehr-Quartett (noch) abspricht.

Mit Boateng, der inzwischen bei Olympique Lyon unter Vertrag steht, und Alaba, der im Sommer zu Real Madrid wechselte, gewannen die Bayern 2020 das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League.

Upamecano im Zentrum der Kritik

Auch Matthäus ging noch einmal im Besonderen auf den 23 Jahre alten Franzosen ein, der im Sommer von RB Leipzig in die bayrische Landeshauptstadt kam. "So ein Spiel wie in Gladbach darf einem Upamecano und der Hintermannschaft generell in einem Champions-League-Viertelfinale natürlich auf gar keinen Fall passieren", bemängelte er in seiner Kolumne bei "Sky".

Drei Tage später gewannen die Bayern nach dem Debakel zwar bei Union Berlin (5:2) , die zuvor 21 Heimspiele an der Alten Försterei nicht verloren hatten. Dennoch kritisierte Matthäus auch dort die Bayern-Verteidigung: "Bei Union sind ihnen wieder fünf Tore gelungen, wobei sie wieder zwei kassiert haben."

Die nächste Antwort können die Bayern am Dienstagabend geben. In der Champions League trifft der Rekordmeister in der Allianz Arena auf Benfica Lissabon (21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport). Nach drei Gruppenspielen sind die Münchner in der Königsklasse noch ohne Gegentreffer.

