Bevor sich der 26-Jährige im Interview mit "Sport1" den Fragen zum enttäuschenden Spielverlauf stellen konnte, beschimpfte ihn ein Fan von der Haupttribüne aus. "Penner! Versager! Schämt euch", warf er dem Schweizer Nationalspieler an den Kopf.

Akanji ließ diese Provokationen nicht auf sich sitzen und konterte den pöbelnden Anhänger: "Was soll der Mist? Für was gehst du eigentlich ins Stadion, wenn du uns so beleidigst?"

Wenig später äußerte er sich auch im Interview zum Vorfall. "Jede Kritik an unserer Leistung ist absolut okay. Aber wenn man mit anderen Sachen kommt, dann verstehe ich das nicht", prangerte Akanji das Verhalten des Fans an. "Ich verstehe nicht, wieso man hierherkommt und die Spieler schlechtredet."

Gerade in solchen Momenten wünsche sich der Abwehrspieler mehr Rückhalt. "Ich verstehe es, wenn man sauer ist. Manchmal wünsche ich mir aber mehr Unterstützung."

Akanji: "Haben die Tore heute geschenkt"

Diese Aussage solle aber nicht an alle Fans gerichtet sein. Die Rückkehr vor über 80.000 Zuschauern sei besonders gewesen. "Den Fans kann ich überhaupt keinen Vorwurf machen. Beim Aufwärmen hatte ich Gänsehaut", erklärte er.

An der deftigen Heimpleite sei man letzten Endes aber selbst Schuld gewesen. "Wir haben dem Gegner die Tore heute geschenkt. Aus eigenem Ballbesitz machen wir dumme Fehler und das spielt eine Mannschaft wie Leipzig gut aus", analysierte er den Zusammenbruch des BVB. "Es hat heute wirklich an allem gefehlt."

Für diesen schmerzhaften Ausrutscher forderte Akanji zum Abschluss aber eine baldige Wiedergutmachung. "Es tut uns leid, dass wir so eine Leistung gezeigt haben, das geht gar nicht. Wir müssen das im nächsten Heimspiel wiedergutmachen."

