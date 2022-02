Nach dem 3:0-Erfolg über Union Berlin und der Niederlage des FC Bayern beim VfL Bochum witterte "DAZN"-Reporterin Laura Wontorra im Interview mit Marco Reus ihre Chance:

"Sechs Punkte Rückstand sind es jetzt auf die Bayern. Guckt ihr mit der Mannschaft mehr nach vorne, oder geht der Blick eher in den Rückspiegel?"

Angesprochen auf den verkürzten Abstand reagiert der BVB-Kapitän genervt: "Wir haben es letzte Woche auch schon gesagt, dass wir uns auf uns konzentrieren. Wir müssen zusehen, dass wir Stabilität auf den Platz bekommen", wehrte Reus ab und forderte lächelnd: "Jetzt nicht mehr die Frage stellen, bitte."

Diagnose: Inkonstanz

Das Problem liegt für den gebürtigen Dortmunder auf der Hand: Immer wieder rutscht der BVB aus und leistet sich neue Patzer. So geschehen beim Pokal-Aus beim FC St. Pauil oder der deftigen 2:5-Heimklatsche gegen Bayer Leverkusen

Durch das ständige Auf und Ab verbietet sich für Reus jede Meisterschafts-Diskussion: "Wenn wir unkonstant spielen, dann können wir uns nicht mit ganz vorne beschäftigen. Wir haben tausendmal gesagt, dass das langfristig unser Ziel ist, aber das brauchen wir nicht ständig wiederholen."

Auch Kollege Mats Hummels schlägt in dieselbe Kerbe und hält die Vergleiche mit dem FC Bayern für falsch: "Ganz ehrlich: Ich bin froh, dass wir heute den Abstand auf Platz fünf riesig gestalten konnten", so der Verteidiger gegenüber "DAZN". Er schob nach: "Ich glaube, um uns mit einer Mannschaft wie Bayern in der Liga aktuell zu messen, müssen wir noch, noch, noch, noch mehr auf den Platz bringen. Immer seriös sein, immer konzentriert sein, immer bereit sein, Kämpfe anzunehmen."

