Dass er trotz aller Probleme immer noch auf seinen ersten Sieg als Trainer von Bayern München wartet, nervt Julian Nagelsmann ein bisschen.

"Wer mich kennt, der weiß, dass ich lieber gewinne, als dass ich verliere. Das ist in der Vorbereitung auch nicht anders", sagte der 34-Jährige vor der Generalprobe des Rekordmeisters am Samstag (16:30 Uhr im Liveticker) gegen den italienischen Erstligisten SSC Neapel.

Klar ist: Die Schonfrist läuft spätestens am 6. August im Pokalspiel bei Oberligist Bremer SV und dann erst recht am 13. August beim Ligastart in Gladbach ab. Da müsse der FC Bayern "den Schalter umlegen und anfangen zu gewinnen", betonte Nagelsmann.

Umso mehr sehnt sich der 34-Jährige nach der Rückkehr seiner Stars, die erst nach und nach zur Verfügung stehen. Die Zeit drängt. Beim 0:2 am Mittwoch im Test gegen Borussia Mönchengladbach war immerhin schon Frühstarter Gnabry für 30 Minuten dabei.

Stars zurückerwartet

Gegen Neapel sind Einsätze von Torjäger Robert Lewandowski, Leon Goretzka, Benjamin Pavard, Niklas Süle, Leroy Sane, Jamal Musiala und Kingsley Coman geplant. Wobei: Süle musste am Donnerstag das Training wegen Rückenproblemen abbrechen. Auch am Freitag fehlte der Nationalspieler laut "Bild" beim Mannschaftstraining. Ob Süle auflaufen kann, ist fraglich.

Grundsätzlich sollen die EM-Teilnehmer "Stand jetzt 45 Minuten spielen, um einen Rhythmus vor dem ersten Pflichtspiel zu kriegen", sagte Nagelsmann.

Fehlen werden neben Corentin Tolisso (Corona-Quarantäne), Lucas Hernández und Alphonso Davies (beide verletzt) noch Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich, die nach ihrem verlängerten Urlaub erst am kommenden Montag wieder voll ins Training einsteigen werden.

"Die brauchen wir auch, das sieht man", sagte Nagelsmann. Für die Führungsspieler besteht im Pokal jedoch nur eine einzige Möglichkeit, um vor dem Ligaauftakt in Tritt zu kommen.

Nagelsmann warnt vor Stotter-Start

Nagelsmann muss improvisieren - und er baut schon einmal vor. "Natürlich kann es auch sein, dass das ein oder andere Spiel zu Beginn nicht mega flüssig läuft, aber da sind wir nicht der einzige Klub. Das wird immer Zeit brauchen, bis sich alles findet", sagte er. Deshalb werde sich der FC Bayern "auch über den Liga-Alltag entwickeln müssen".

Grundsätzlich sei ihm "nicht angst und bange. Ich übernehme eine funktionierende Mannschaft. Die Spieler kennen die Abläufe. Das werden wir schon hinbekommen", meinte der Bayern-Coach. Natürlich wolle er auch "ein paar neue Dinge reinbringen, aber nicht auf Teufel komm raus in den ersten Spielen". Heißt: Erst einmal zählt nur das blanke Ergebnis.

In der Vorbereitung stimmen die Resultate bisher nicht, auch weil Nagelsmann nur eine bessere Jugendmannschaft zur Verfügung stand. Drei Spiele, zwei Niederlagen, ein Remis lautet die magere Bilanz. Schon gegen Neapel soll sich das ändern.

(SID)

